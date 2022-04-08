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Karabük-Kastamonu karayolunda korkutan görüntü! Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu

#Karabük#Kastamonu#Trafik

Kastamonu’nun Araç ilçesinde kar suları ve kuvvetli sağanak yağış sonrasında çayın debisinin yükselmesi sebebiyle Karabük-Kastamonu karayolunun tek şeridinde çökmeler meydana geldi. Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı bölgede, çay üzerinde bulunan bir köprüden ise jandarma kontrollü olarak geçişlere izin veriyor.

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayının taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi sebebiyle, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması neticesinde çöktü.

Çay üzerinde bulunan tarım arazilerinin büyük kısmı ise sular altında kaldı. Çay üzerinde bulunan bir köprü ile Kastamonu-Karabük karayolunun tek şeridinde ulaşım geçici olarak kontrollü bir şekilde veriliyor.

Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Karayolları ekipleri tarafından da çalışma başlatıldı.

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Karabük-Kastamonu karayolunda korkutan görüntüKarabük-Kastamonu karayolunda korkutan görüntüHaberin Tüm Görselleri

Çöken karayolu ve taşma noktasına ulaşan çay ise havadan görüntülendi.

KOCAELİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANA SEBEP OLDU

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Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sebebiyle Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yolun bir şeridi çöktü. Güvenlik şeridiyle yolu kapatan belediye ekipleri müdahalesini sürdürüyor.

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Çöken yolda çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri personeli Gençosman Demirhan, "Dün akşam yağan yağmur sebebiyle heyelan oluştu. Biz de bu sabah hemen müdahale ettik. Kaya tahkimatı yapıyoruz. Buradaki trafikte herhangi bir sorun oluşmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolun bir kısmı çöktü, yolun bir bölümünü dün güvenlik şeridiyle kapatmıştık, bugün sabah itibarıyla çalışmalarımızı hızlandırdık.

Karabük-Kastamonu karayolunda korkutan görüntü Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu

Farklı yerlerde de heyelan olmuş, onları da program dahiline aldık. Tepecik ve Aytepe taraflarında oluşan sorunları da ortadan kaldıracağız" dedi.

Kocaeli'de şiddetli yağış heyelana neden oldu, yol çöktü
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#Karabük#Kastamonu#Trafik

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