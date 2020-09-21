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Haber Giriş: 21.09.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Karaada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Karaada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Bodrum açıklarında arıza yapan ve sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu ve motor arızası yapan teknenin yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölgede bulunan tekne belirlenen bölgeye hareket etti. Açık denizde sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü teknesine yedeklenerek güvenli bir şekilde Bodrum Limanı’na çekildi.

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