Karaada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu ve motor arızası yapan teknenin yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölgede bulunan tekne belirlenen bölgeye hareket etti. Açık denizde sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü teknesine yedeklenerek güvenli bir şekilde Bodrum Limanı’na çekildi.