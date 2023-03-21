Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi

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Görüntüler saat 10.00 sıralarında Yalova-İzmit D100 kara yolunda kaydedildi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, kara yolunun İzmit’ten Yalova’ya geliş istikametinde ters şeritte ilerledi. Bu şekilde kilometrelerce İzmit istikametine doğru ilerleyen sürücü, diğer şeritteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünü, diğer otomobiller ile TIR ve kamyonların sürücülerinin korna çalarak uyardığı yer aldı. Sürücü, uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan sürücünün yaşadığı şaşkınlık ve panik de görüntülere yansıdı.

Öte yandan sürücülerin ihbarıyla, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden otomobilin plakası ile sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.