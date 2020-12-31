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Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kara Kuvvetleri’nin darbe davasında karar

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Kara Kuvvetleri’nin darbe davasında karar
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KKK) ele geçirdikleri iddiasıyla yargılanan 132 kişiden 12’si ağırlaştırılmış müebbet, 80’i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, eski Tuğgeneral Erhan Caha ile birlikte KKK Hareket Merkezi’ni ele geçirerek tüm birliklere sıkıyönetim emrini gönderen, emirlere uymayanların cezalandırılacağı mesajını yayımlayan eski Tuğgeneral Adem Boduroğlu, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. KKK’daki darbe faaliyetini yöneten isimlerden ve “bu yolun sonunda zafer de var, ölüm de” diyen eski albay Hasan Yılmaz dahil 11 sanığa da aynı ceza verildi.

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