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Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi Semiha Dündar (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini alır almaz Manisa'ya gelen Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Semiha Dündar için bugün saat 08.30 sıralarında Şehzadeler'deki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Orgeneral Ümit Dündar, kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar'ın yanı sıra törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündarın annesi toprağa verildi
Kılınan cenaze namazının ardından Semiha Dündar, Kırtık Mezarlığı'nda torağa verildi.

Cenazenin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündarın annesi toprağa verildi

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