Kar, yağmur, fırtına... Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava tahmin raporuna göre bugün Batı Karadeniz'in yüksekleri için kuvvetli sağanak ve Akdeniz'in iç kesimleri için ise kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu için de Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi.
HAFTANIN İLK GÜNÜNDE KAR YAĞMUR VE FIRTINA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
Az bulutlu
Az bulutlu