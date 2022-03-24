Kar yağışı nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi

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BAYBURT

Kar ve tipinin yeniden etkisini artırdığı Bayburt’ta okullar tatil edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 24 mart 2022 perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

ERZİNCAN

Kar dolayısıyla Erzincan'ın Tercan ve Çayırlı ilçelerinde taşımalı eğitime, Otlukbeli ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle Otlukbeli ilçesindeki tüm okullarda, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

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VAN

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, eğitime de 1 günlük ara verildi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizliği yaptı. İlçe merkezinde park halindeki araçlar da kara gömüldü. Esnaf, iş yerlerinin önünü kapatan kar yığınlarını küreklerle temizlemeye çalıştı. (Harun AKSU / BAŞKALE - DHA)