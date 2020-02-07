Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar, özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Aydos Ormanı’nda da kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde de karın yağdığı Aydos Ormanı'nda ağaç dalları, yollar ve bitkiler adeta beyaza büründü. Karla kaplanan Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.