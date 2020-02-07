İHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:44,
Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü
İstanbul’da beklenen kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı’nda da gece yağan kar nedeniyle ağaçlar ve yollar adeta beyaza büründü.
İstanbul'da kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar, özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Aydos Ormanı’nda da kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde de karın yağdığı Aydos Ormanı'nda ağaç dalları, yollar ve bitkiler adeta beyaza büründü. Karla kaplanan Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
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