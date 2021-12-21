Kar ve tipi etkili oldu, Muş-Kulp-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı

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Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları 113’üncü Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, “Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karın geçit vermediği bölgede ekiplerimiz tipi, fırtına ve kar yağışına rağmen hummalı bir şekilde yol açma çalışmasını sürdürüyor. Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” dedi.