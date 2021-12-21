Kar ve tipi etkili oldu, Muş-Kulp-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktırErdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti Hareketlilik arttıAçıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı#Döviz Kurları
Fenerbahçeden son dakikada sürpriz formül Türk teknik direktör ile birlikte...Fenerbahçe'den son dakikada sürpriz formül! Türk teknik direktör ile birlikte...#Fenerbahçe
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladıKur Korumalı TL Vadeli Mevduat! Bakan Nebati tüm ayrıntıları açıkladı#Nureddin Nebati
İş dünyasından ekonomi paketine övgü İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam notİş dünyasından ekonomi paketine övgü! İstikrar ve görülebilirlik mesajı... Yeni sisteme tam not#Dolar
Otomobil markaları indirim için harekete geçti Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyorOtomobil markaları indirim için harekete geçti! Hemen hemen hepsi fiyat güncelliyor#Otomobil
Suikast başarılı çünkü onlar bizim baş düşmanımızSuikast başarılı çünkü onlar bizim baş düşmanımız'#Kasım Süleymani
Devlet katkısı yüzde 25ten 30a çıkmıştı... BESte yüzde 5 artışın getirisi ne olacakDevlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkmıştı... BES'te yüzde 5 artışın getirisi ne olacak? #Bes
Üç fayın birleştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’Üç fayın birleştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’#Deprem
Belhanda aylar sonra açıkladı G.Saraydan ayrılık süreci ve F.Bahçe sözleri...Belhanda aylar sonra açıkladı! G.Saray'dan ayrılık süreci ve F.Bahçe sözleri...#Younes Belhanda
Uzmanlar yorumladı Dolar ve altında büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolar ve altında büyük düşüş#DOLAR
Mutasyon bilmecesi sonunda çözülüyor Virüs evrim için bu kişileri seçiyor...Mutasyon bilmecesi sonunda çözülüyor! Virüs evrim için bu kişileri seçiyor... #Koronavirüs
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Sezai Aydının ardından...'Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Sezai Aydın'ın ardından...#Sezai Aydın
Üç kadının tacizle suçladığı ünlü oyuncuya şok: Kapının önüne koydularÜç kadının tacizle suçladığı ünlü oyuncuya şok: Kapının önüne koydular#Chris Noth
HABERLERGündem Haberleri

Kar ve tipi etkili oldu, Muş-Kulp-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı

#Muş#Kulp#Diyarbakır

Muş'ta etkili olan yoğun ve tipi nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Haberin Devamı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı. Kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları 113’üncü Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, “Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle seyahat güvenliği açısından yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karın geçit vermediği bölgede ekiplerimiz tipi, fırtına ve kar yağışına rağmen hummalı bir şekilde yol açma çalışmasını sürdürüyor. Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muş#Kulp#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!

AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı... Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydının ardından...

'Filmin sonunda Rocky gibi pestilim çıkmıştı...' Kulaklarımızdaki sesi kaybettik... Sezai Aydın'ın ardından...

#Sezai Aydın
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un