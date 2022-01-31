Kar köyü yuttu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözler Kabinede Masada 4 önemli başlıkGözler Kabine'de! Masada 4 önemli başlık#Kabine Toplantısı
72 milyar liralık döviz bozduruldu Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı72 milyar liralık döviz bozduruldu! Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı#Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Yeni kaleci gece yarısında İstanbulda Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...Yeni kaleci gece yarısında İstanbul'da! Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...#Inaki Pena
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
Şirket içinden gelen başkanŞirket içinden gelen başkan#THY
Görüntüler şoke etti Alarma geçtiler... ABDden uyarı geldiGörüntüler şoke etti! Alarma geçtiler... ABD'den uyarı geldi#Kuzey Kore
Türk kaptan can verdi Çinin Covid-19 inadıTürk kaptan can verdi! Çin'in Covid-19 inadı#Çin
BES’te altın bereketiBES’te altın bereketi#BES
Türk malı maske Atina’yı karıştırdıTürk malı maske Atina’yı karıştırdı#Yunanistan
Atina’yı ayağına getirdiAtina’yı ayağına getirdi#Umut Evirgen
Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soruKılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gereken soru#Kılıçdaroğlu
Terörle mücadelede zayıf halka: SiyasetTerörle mücadelede zayıf halka: Siyaset#PKK
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettinCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Kar köyü yuttu

#Kar Yağışı#KÖY#Tünel
Kar köyü yuttu

Muş’un Yukarıyongalı köyü yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı. Köylüler açtıkları tünellerle ahırlarına, işlerine ve evlerine ulaşıyor.

Haberin Devamı

Muş’a bağlı, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü kara teslim oldu. 100 haneli, yaklaşık 700 nüfuslu köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara gömüldü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkânlarıyla tüneller açan köy sakinleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarını da buradan geçiriyor. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen köylüler, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

‘BOLU TÜNELİ YAPTIK’

Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyyüp Omur, “100 metrelik tünel açtık. Adeta köyümüze Bolu Tüneli yaptık. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi. Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Omur, “Her gün kar yağıyor. Kar, insan boyunu geçti. Burada çok rüzgâr ve tipi de oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘HAYAT DURDU’

Haberin Devamı

8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu. Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Yağışı#KÖY#Tünel

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz