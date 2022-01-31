Kar köyü yuttu

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Muş’a bağlı, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü kara teslim oldu. 100 haneli, yaklaşık 700 nüfuslu köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara gömüldü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkânlarıyla tüneller açan köy sakinleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarını da buradan geçiriyor. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen köylüler, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

‘BOLU TÜNELİ YAPTIK’

Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyyüp Omur, “100 metrelik tünel açtık. Adeta köyümüze Bolu Tüneli yaptık. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi. Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Omur, “Her gün kar yağıyor. Kar, insan boyunu geçti. Burada çok rüzgâr ve tipi de oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘HAYAT DURDU’

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8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu. Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.