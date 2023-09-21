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Kaportacının eşi, müşterinin aracıyla kaza yaptı; 6 kişi yaralandı

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#Bursa#Kaza#İnegöl
Kaportacının eşi, müşterinin aracıyla kaza yaptı; 6 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 12:06

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşine ait kaportacı dükkanına tamir için bırakılan otomobille, kendisiyle birlikte 3’ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı kazaya karışan Hediye F., (27), ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet ile Akhisar mahalleleri bağlantı yolunda meydana geldi. Hediye F., sahibi tarafından kaportacı olan eşinin iş yerine bırakılan 16 AFK 978 plakalı otomobil ile ailesini alarak gezintiye çıktı.

Kaportacının eşi, müşterinin aracıyla kaza yaptı; 6 kişi yaralandı

Hatalı sollama yaptığı öne sürülen Hediye F.’nin kullandığı otomobil, Tayyip Yasir Arslan'ın (22) kullandığı 16 AEM 160 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Halide F., (26), S.F. (15), O.F. (4) ve D.F. (7), yaralandı.

Kaportacının eşi, müşterinin aracıyla kaza yaptı; 6 kişi yaralandı


Çevredekilerin ihbarı üzerine Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Kaportacının eşi, müşterinin aracıyla kaza yaptı; 6 kişi yaralandı

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Hediye F., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaportacının eşi, müşterinin aracıyla kaza yaptı; 6 kişi yaralandı

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#Bursa#Kaza#İnegöl

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