Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kapısının önünden ağlama sesi gelen adam şaşkınlığa uğradı... 9 aylık bebeği aşı kartı ile bırakıp kaçmış

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Bebek#Polis
Kapısının önünden ağlama sesi gelen adam şaşkınlığa uğradı... 9 aylık bebeği aşı kartı ile bırakıp kaçmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 22:38

Antalya’da 9 aylık bebek bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önüne bırakılmış halde bulundu. Bebek arabasına bırakılan poşetten mama, oyuncak ve aşı kartı çıkan bebeğin, sağlık durumunun iyi oldu öğrenildi.

Haberin Devamı

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerindeki müstakil bir evin önünde yaşanan olayda, ağlama sesleri duyan Mehmet Dinçer (74), bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti. Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu. Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi. Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırıldı.

Kapısının önünden ağlama sesi gelen adam şaşkınlığa uğradı... 9 aylık bebeği aşı kartı ile bırakıp kaçmış


Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin, bebeğin ailesine ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Gözden Kaçmasın

Şarkıcı Gülşen tutuklandı İlk açıklama geldi... Özür dilediŞarkıcı Gülşen tutuklandı! İlk açıklama geldi... Özür dilediHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızı güvenceye alana kadar mücadele sürecekMalazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırımızı güvenceye alana kadar mücadele sürecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Bebek#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger