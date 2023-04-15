Kapıkule'de 44 güvercin ele geçirildi: 1 gözaltı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen çalışmada, ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir araç riskli görülerek takibe alındı. Araç gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi. Bu sırada aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü korkup, canlı hayvan bulunduğunu söyledi.

Kontrolde aracın yedek lastiğini koymak amacıyla yapılan bölümde 44 güvercin ele geçirildi. Uçmamaları için kanatlarının bağlandığı görülen güvercinler, güvenli alana alınıp, ilk bakım ve beslenmeleri yapıldı.

Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Güvercinler Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) teslim edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.