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Kapıkule'de 44 güvercin ele geçirildi: 1 gözaltı

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#Kapıkule Gümrük Kapısı#Güvercin#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 13:09

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule'de bir aracın yedek lastik bölümünde ülkeye sokulmaya çalışılan, uçmamaları için kanatları bağlanmış halde 44 güvercin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen çalışmada, ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir araç riskli görülerek takibe alındı. Araç gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi. Bu sırada aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü korkup, canlı hayvan bulunduğunu söyledi.

Kontrolde aracın yedek lastiğini koymak amacıyla yapılan bölümde 44 güvercin ele geçirildi. Uçmamaları için kanatlarının bağlandığı görülen güvercinler, güvenli alana alınıp, ilk bakım ve beslenmeleri yapıldı.

Kapıkulede 44 güvercin ele geçirildi: 1 gözaltı

Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Güvercinler Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) teslim edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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#Kapıkule Gümrük Kapısı#Güvercin#Gözaltı

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