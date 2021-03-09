Kapıkule'de 43 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR'ın malzeme dolabında şüpheli paketlerin bulunduğu tespit edildi. Yerinden çıkarılan paketlerin içerisinde bulunan kristal görünümlü maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazında yapılan analizinde ecstasy olduğu belirlendi. Toplam 35 paket içerisindeki 40 kilo 680 gram uyuşturucuya el konuldu.

İkinci operasyonda ise gümrük muhafaza ekiplerince Türkiye'ye gelen otomobil şüpheli bulunarak, önce x-ray cihazı ile daha sonra da narkotik dedektör köpekle arandı. Otomobilin bagajındaki yedek lastiğin içerisine saklanan 12 pakette 3 kilo esrar ele geçirildi. İki operasyonda ele geçirilen toplam 43 kilo 680 gram uyuşturucunun naklinde kullanılan araçlara el konularak, şüpheliler gözaltına alındı.