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DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Kapı açıldı, şoke eden manzara ortaya çıktı!

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evdeki çöpler temizlendi.

Pınarbaşı Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde İlhan U'ya ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ev sahibiyle irtibata geçerek, evin temizlenmesi için harekete geçti.

Kapı açıldı, şoke eden manzara ortaya çıktı

Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardıkları evde temizlik de yaptı.

Kapı açıldı, şoke eden manzara ortaya çıktı

Çalışma sırasında bulunan eski ruhsatsız tüfek, polis ekiplerine teslim edildi.

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