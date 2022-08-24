Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kapanın üzerine paspas koyup geçti! 'Tüm Düzce bunu izlesin'

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Kapan#Paspas
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 17:14

Düzce'de hastane otoparkından yola yerleştirilen kapanın üzerine otomobilinin paspaslarını koyarak tersten çıkıp görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye bin 626 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

Haberin Devamı

Mertcan A., 81 EE 811 plakalı otomobiliyle Düzce Üniversitesi Hastanesi otoparkından otomobiliyle tersten çıkış yaptı. Mertcan A., giriş noktasındaki kapanın üzerine aracın paspaslarını koyup geçti. O anları arkadaşları cep telefonuyla kayda aldı. Mertcan A., sosyal medya hesaplarından “Tüm Düzce bunu izlesin” yazarak görüntüleri paylaştı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, görüntülerin paylaşılmasının ardından sürücüyü yakaladı. Mertcan A.'ya trafik işaret levhalarına uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, trafik işaretlerinin yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, araçta teknik değişiklik yapmak, gece sis ışıklarını sisli karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında kullanmak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam bin 626 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak, sürücü yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit edilmesi için psikoloğa sevk edildi.

Haberin Devamı

Kapanın üzerine paspas koyup geçti Tüm Düzce bunu izlesin

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Kapan#Paspas

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist