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Gündem
Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Kapalı olması gereken kıraathanede kumara 25 bin lira

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Kapalı olması gereken kıraathanede kumara 25 bin lira
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BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişiye kumar oynamak ve oynatmak suçundan 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Kapalı olması gereken kıraathanede kumara 25 bin lira
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Polis ekipleri, kalabalık bir grubun, kıraathanede kumar oynadığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine Nilüfer Polis Merkezi Amirliği ve Nilüfer Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında, kıraathanede kumar oynayana 6 kişiye polis ekiplerince suçüstü yapıldı. 6 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL’den toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi İ.A.’ya kısıtlama saatinde iş yerini açarak sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL para cezası kesilip ‘kapalı alanda sigara içirmek’ suçundan da adli işlem başlatıldı. İ.A. savunmasında "Biz müşteri kabul etmiyoruz. Masa kurmak, oyun oynatmak gibi bir derdimiz yok. Burada komşularımızla ve arkadaşlarımızla zaman geçiriyoruz" diyerek kendini savundu.

Polis ekipleri, kahvehane hakkında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle hazırladığı tutanakları Nilüfer Kaymakamlığı’na gönderdi.

 

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