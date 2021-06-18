MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKapalı olması gereken bara baskın! 39 kişiye ceza yağdı
GeriGündem Kapalı olması gereken bara baskın! 39 kişiye ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 18.06.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Kapalı olması gereken bara baskın! 39 kişiye ceza yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kapalı olması gereken bara baskın! 39 kişiye ceza yağdı

Adana'da kapalı olması gerekirken müzik eşliğinde eğlence düzenlenen bara düzenlenen baskında, 39 kişiye 182 bin TL ceza yazıldı, iş yeri ise mühürlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir barda eğlence yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu eğlence mekanının çevresinde önlem aldı. Müşteri gibi içeriye giren bir polisin yaptığı keşfin ardından ekipler şok baskın yaptı.

Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 39 kişiye, pandemi tedbirlerini ihlalden 182 bin TL para cezası uygulanırken, iş yeri ise mühürlendi.

Kapalı olması gereken bara baskın 39 kişiye ceza yağdı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi