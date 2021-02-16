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Gündem
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Kapadokya beyaza büründü

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Kapadokya beyaza büründü
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan peribacaları, kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

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