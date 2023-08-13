Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalinde konserler büyük ilgi gördü

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Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalinin 8’inci gününde de coşku devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını yaptığı festivalde yer alan kültür satan etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü binlerce Nevşehirli vatandaşın yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi

Bakan Ersoy, 30 ayrı noktada binden fazla sanatçının katılımıyla 300'den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini söylediği festival kapsamında 7 günde de 750 bin vatandaşın etkinliklere katıldığını ifade etti. Ersoy, “İnşallah bugün ve yarınki etkinliklerle birlikte 1 milyon sayısını geçmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KONSERLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu festivali kapsamında Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro ve Göreme’de kurulan üç büyük açık hava sahnesinde konserler gerçekleştirildi.

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Simge Sağın, Madrigal, 90’lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç, gibi sanatçılar yer aldığı vatandaşların ilgisi yoğun oldu.