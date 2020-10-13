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Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Kanuni sondaj gemisinin bakım-onarım işlemleri tamamlandı

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Kanuni sondaj gemisinin bakım-onarım işlemleri tamamlandı
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MERSİN'in Silifke ilçesinde bakım işlemleri tamamlanan sondaj gemisi Kanuni'nin gün içerisinde bağlı bulunduğu limandan ayrılıp rotasını İstanbul'a çevirmesi bekleniyor.

15 Mart'ta Türkiye'ye getirilerek Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki NATO limanına yanaşan Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi Kanuni'de bakım-onarım ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü test seyrine çıkan ve kıyıdan yaklaşık 2 deniz mili uzağa demir atan Kanuni, tespit edilen eksiklerin tamamlanması için yeniden limana döndü. Dün itibari ile tüm çalışmaların sona erdiği geminin bugün akşam saatlerinde bağlı bulunduğu limandan ayrılıp İstanbul Haydarpaşa Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.

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