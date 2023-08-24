Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti

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Olay, saat 21.00 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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GEÇEN YIL KANSERİ YENMİŞ

Hüseyin Çiçek'in 2017 yılında yakalandığı kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü kanser tedavisi ile atlattığı belirtildi. Babasının 3 büyük ameliyat geçirdiğini ve geçen yıl kanseri yendiğini belirten oğlu Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek, babasının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'

Yakınlarının desteğiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na Çiçek'in cenazesini almaya giden Erkan Çiçek, "Babam evinin balkonunda otururken 2 grubun çatışması sonrası açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet ediyor. Maalesef herkesin elinde silah var. Bu nedenle babamızı kaybettik. 'Kör kurşun' dedikleri buymuş. Babam kolon kanseriyle mücadele etmişti ve yenmişti. Hiçbir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Acımız büyük" dedi.

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