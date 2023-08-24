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Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti

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#İzmir#Buca#Kanser
Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 14:28

İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken sokakta bir grubun silahlı kavgasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu göğsünden vurulup, hayatını kaybeden Hüseyin Çiçek'in (71) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çiçek'in oğlu Erkan Çiçek, "Babam kolon kanseriyle mücadele etmişti ve yenmişti. Hiçbir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Acımız büyük" dedi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti.

Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti

GEÇEN YIL KANSERİ YENMİŞ

Hüseyin Çiçek'in 2017 yılında yakalandığı kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü kanser tedavisi ile atlattığı belirtildi. Babasının 3 büyük ameliyat geçirdiğini ve geçen yıl kanseri yendiğini belirten oğlu Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek, babasının ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'

Yakınlarının desteğiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na Çiçek'in cenazesini almaya giden Erkan Çiçek, "Babam evinin balkonunda otururken 2 grubun çatışması sonrası açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet ediyor. Maalesef herkesin elinde silah var. Bu nedenle babamızı kaybettik. 'Kör kurşun' dedikleri buymuş. Babam kolon kanseriyle mücadele etmişti ve yenmişti. Hiçbir şey diyemiyorum. Sözün bittiği yer. Acımız büyük" dedi. 

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Kanseri yenen yaşlı adam balkonda otururken vurulup hayatını kaybetti

 

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#İzmir#Buca#Kanser

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