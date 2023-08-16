Kanseri yendi YKS’de derece yaptı

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Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan Furkan Demirel (24), 2021'de lenf kanserine yakalanıp, 4'üncü sınıfta eğitimini yarıda bıraktı ve tedavi görmeye başladı. Demirel, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından kanseri yendi. Eğitimine geri dönen Demirel, hayali olan hukuk fakültesini kazanmak için YKS'ye hazırlandı ve haziran ayında gerçekleştirilen sınavda, Türkçe-matematik bölümünden Türkiye 976'ncısı olarak dereceye girdi. Demirel, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) burs aldığını belirterek, “İstanbul Hukuk Fakültesi hayalime kavuşacağımı ümit ediyorum" dedi.

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ROJİN 3 BİNİNCİ

-Öte yandan İzmir'de yaşayan Rojin Kara (18) da lenf kanseri tedavisinin ardından girdiği YKS'de Türkiye 3 binincisi oldu. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni hedefleyen Kara, "Hukuk fakültesi tercih etme sebebim; kendi karakterime, kişiliğime uygun görmem. Çocukluktan beri avukat olmak istiyordum. Mesleğimi elime aldıktan sonra ulusal ve uluslararası alanda ailelerimizin sesi olmak, onların haklarını savunmak istiyorum" diye konuştu.