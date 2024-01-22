Kanseri bile yendi bürokrasiyi yenemedi

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4 kişilik aile, yemek sonrası Didim’e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi’ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa’nın 17 Nisan’da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

ÖLÜM NEDENİ HÂLÂ ‘BELİRSİZ’

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı. Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022’de taburcu edildi. Ece Melisa’nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ‘belirsiz’ olarak kayda geçti. Ece Melisa’dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu ise henüz çıkmadı.

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649 GÜNDÜR RAPOR ÇIKMADI

Hasret Mercankaya, bu süreçte meme kanserine yakalandı. Mercankaya’nın sol memesi operasyonla alındı. Kanseri yendiğini belirten Hasret Mercankaya, 649 gündür kızı Ece’nin otopsi raporunu beklediğini hatırlatarak, “Düşünün, kanser gibi bir hastalığı yendim ama hâlâ kızımın otopsi raporu çıkmadı. Yeter artık, kanseri yendiğime bile sevinemiyorum” dedi.