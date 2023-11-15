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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi ve Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Değerlendirme Merkezi’nde kanser hastalarına ileri teknolojik donanıma sahip ekipman ile genetik laboratuvar hizmeti veriliyor. Genetik testler yapılıyor, takiplerde minimal kalıntı hastalık varlığı araştırılıyor. Geleneksel yöntemlerle tespit edilemeyen milyonda bir kanser hücreleri bile böylece tespit edilebiliyor. Ayrıca ailesel kanser öyküsüne sahip bireylere genetik danışma veriliyor. Kanserde parmak izi dönemi başlamıştır. Kanserde her tümörün hücresel, genetik özellikleri farklılık gösterebiliyor. Artık hedefe yönelik çalışmalar, kişiselleştirilmiş tedaviler ön plana çıkıyor.”