Kanser tedavisi gören öğretmen Ayşegül Erdoğan'a öğrencilerinden duygulandıran ziyaret

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Kentteki Piri Mehmet Paşa Ortaokulu'nda görev yapan 7 yıllık İngilizce öğretmeni Ayşegül Erdoğan, 1 yıl önce meme kanserine yakalandı. Tedavisi nedeniyle okula gidemeyen Erdoğan'a yüzlerce öğrencisi, Öğretmenler Günü dolayısıyla okul çıkışı sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilere, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da eşlik etti. Evinin önünde 'Ayşegül hocam Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun' yazılı pankartı açan öğrencilerini bina girişinden izleyen Erdoğan, duygusal anlar yaşadı.

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Evin kapısını aynı okulda okuyan oğlu Hüseyin Erdoğan ile Vali Aydoğdu çaldı. Evinin girişinden öğrencilerine seslenen Ayşegül Erdoğan, "1 yıldır tedavi görüyorum ve inşallah bitiyor. Tekrardan öğrencilerime kavuşacağım. Çok mutlu oldum. Öğrencilerimin hepsi çok tatlılar, benim için çok büyük moral oldu. Tüm çocuklarıma teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Vali Aydoğdu ise "Öğrencilerimizin, kanser hastası olan öğretmenlerine düşüncesiydi. Bu ilde yönetici olmak, mutlulukların en güzeli. Bu organizasyonu, Ayşegül hocanın öğrencileri yaptı. Bizler de bu törene katıldık. Öğretmenlerinin gününü kutladılar. İnanılmaz güzel, coşkulu bir manzara var burada. Bu çocuklar, bizim bugünümüz ve yarınımız. Bu çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederim" diye konuştu.