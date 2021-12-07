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Kanser tedavisi gören Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Halil Murat Bilgiç yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

#Halil Murat Bilgiç#Aksaray  Ä°l Jandarma KomutanÄ±#Kanser
Kanser tedavisi gÃ¶ren Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Halil Murat BilgiÃ§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Aksaray  Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Halil Murat Bilgiç (48), Ankaraâ€™da kanser tedavisi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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Ankara Åžehir Hastanesiâ€™nde 10 aydÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Halil Murat BilgiÃ§, bugÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Albay BilgiÃ§ iÃ§in gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu, Belediye BaÅŸkanÄ± Evren DinÃ§er, BilgiÃ§'in eÅŸi Mine ve kÄ±zÄ± NazlÄ± BilgiÃ§ ile protokol Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

Kanser tedavisi gÃ¶ren Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Halil Murat BilgiÃ§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Albay Halil Murat BilgiÃ§'in cenazesi, okunan duanÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketi Bursa'ya uÄŸurlandÄ±.

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Kanser tedavisi gÃ¶ren Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Halil Murat BilgiÃ§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

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