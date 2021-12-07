Kanser tedavisi gÃ¶ren Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Halil Murat BilgiÃ§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ankara Åžehir Hastanesiâ€™nde 10 aydÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Aksaray Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Halil Murat BilgiÃ§, bugÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Albay BilgiÃ§ iÃ§in gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu, Belediye BaÅŸkanÄ± Evren DinÃ§er, BilgiÃ§'in eÅŸi Mine ve kÄ±zÄ± NazlÄ± BilgiÃ§ ile protokol Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.
Albay Halil Murat BilgiÃ§'in cenazesi, okunan duanÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketi Bursa'ya uÄŸurlandÄ±.
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