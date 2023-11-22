Kanser araştırmalarına işbirliği

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Onkoloji ve hematoloji klinik çalışmaları için fizibilite sürecinden başlayacak stratejik ortaklık ile klinik çalışma sayının artırılması ve daha fazla hastaya ulaşılması hedefleniyor. İşbirliği kapsamında hastane çalışma ekibi ve saha koordinatörlerinin eğitimi ile kaliteli veri oluşturulması amaçlanıyor. AstraZeneca Türkiye ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugüne kadar 9’u onkoloji, biri hematoloji olmak üzere toplam 10 klinik çalışma gerçekleşti. 2016 yılından 2023 Kasım’a kadar hastanede yapılan 10 klinik çalışmada beş farklı sorumlu araştırmacı görev aldı. Bu süre zarfında üç farklı onkolojik (meme kanseri, akciğer kanseri ve hepatoselüler karsinom) ve bir hematolojik (lenfoma) hastalık için 74 hasta taraması yapıldı ve 31 hasta klinik araştırma tedavilerine dahil edildi. 2024 yılında ise beş yeni onkoloji çalışmasının daha başlatılması planlanıyor.

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YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fevzi Altuntaş, “Klinik araştırmaları artırmaya gayret ediyoruz. Hastalarımızın yüzde 50’si standart tedaviyi bitirdikten sonra yeni alternatiflere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı da karşılamak istiyoruz.”dedi. AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış ise şöyle dedi: “Dünyada denemesi yapılan araştırma safhasına başlamış yenilikçi ürünlerin farklı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de daha erken denenmesi için protokoller yapacağız. Bunun içinde Faz 1 araştırma da var. Faz 1 araştırmalar en zor onay alınan araştırma safhasıdır ve laboratuvarda yapılan, sağlıklı bireylere geçmemiş olan araştırmalardır. Bu fazda gerçekleşen onaylar, bir ülkenin klinik araştırmalar konusundaki deneyimini ve profesyonelliğini yansıtıyor. Klinik araştırmada yüzde 50 artış hedefliyoruz.”