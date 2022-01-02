Kanlı yılbaşı: Bir aile yok oldu

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Aksaray’da dün 00.30 sıralarında, Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün (47) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada, gurbetçi Nuri Bal ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Sümeyra (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) yaşamını yitirdi. Hayatlarını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Nuri Bal’ın 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı şeride geçtiği ve ardından feci kazanın meydana geldiği belirlendi. Diğer araçtaki Ergün Ailesi’nin, kızları Cennet’in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa’nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı.

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ZİNCİRLEME KAZA

Kars’ta da kontrolden çıkıp bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde Alperen Demiral, Volkan Demiral, Elif Demiral ve Tekin Alın hayatını kaybetti, 9 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralandı. Denizli’de ise kontrolden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da ağaca çarpan minibüsteki Kader Yanar, Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık yaşamını yitirdi; Kadir Yavuz ile Pouya Goudarzın yaralandı. Adana’daki kazada da kontrolden çıkıp yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan otomobildeki Mustafa D. ve Nuriye K. hayatını kaybetti, Faruk D. ile Elanur Y. ağır yaralandı. İstanbul’da ise D-100 karayolu Beylikdüzü mevkisinde 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır, 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.