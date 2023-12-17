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Kanlı tartışma... Oğlunu öldürdü babası ve annesini yaraladı

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#İstanbul#Avcılar#Cihangir
Kanlı tartışma... Oğlunu öldürdü babası ve annesini yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Ali Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı babasını ve kendisine engel olmak isteyen annesi ile oğlunu bıçaklayarak kaçtı. Güneş’in anne ve babası hastaneye kaldırılırken oğlu hayatını kaybetti.

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İstanbul Avcılar’a bağlı Cihangir Mahallesi’nde önceki gün saat 22.00 sıralarında Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti. Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş’e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı. Ali Güneş kendisini engelemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur’u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar’daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kanlı tartışma... Oğlunu öldürdü babası ve annesini yaraladı

Ali Güneş

17 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş’in alkollü olarak sık sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş’i yakalamak için aramaları sürüyor.

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#İstanbul#Avcılar#Cihangir

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