Kanlı takip

Haberin Devamı

Mardin’de Nusaybin yönüne giden ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu Irak plakalı cipe, dün 01.00 sıralarında, Artuklu’da otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yoldan geçen diğer sürücüler ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri hepsi Iraklı olan Hindreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) ve Abdullah Saleh Mustafa’nın (68) yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Chiman Shaheen Khalid (74) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) de hayatını kaybetti. 5 kişinin cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilip Irak’a götürülecek.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçinde 5 kişinin olduğu cipe, başka bir araçta bulunanlar tarafından ateş açıldığı, ardından araçlarından inen saldırganların cipin yanına giderek içindekileri kurşun yağmuruna tutup kaçtığı belirtildi. Jasim ile oğlu İbrahim’in Diyarbakır’da özel bir hastaneden randevu aldıkları, saldırganlardan ikisinin Nusaybin-Mardin yolu üzerinde konaklayan aracı takibe aldıkları, diğer iki kişinin de aracı Nusaybin çıkışında durdurarak içindekileri öldürmek için ateş açtığı öğrenildi. Olayın ardından kameralardan tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapıldı.

Haberin Devamı

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Ölen 5 kişinin saldırıdan dakikalar önce, Mardin Nusaybin’de mola verdikleri dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı.