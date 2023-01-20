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Kanlı takip

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Mardin#Saldırı
Kanlı takip
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 07:00

Diyarbakır’daki özel bir hastaneden aldıkları randevuya gitmek için yola çıkan Iraklı bir grup, kendilerini Habur Sınır Kapısı’ndan itibaren takip eden kişiler tarafından Mardin’de silahlı saldırıya uğradı.

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Mardin’de Nusaybin yönüne giden ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu Irak plakalı cipe, dün 01.00 sıralarında, Artuklu’da otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yoldan geçen diğer sürücüler ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri hepsi Iraklı olan Hindreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62) ve Abdullah Saleh Mustafa’nın (68) yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Chiman Shaheen Khalid (74) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (44) de hayatını kaybetti. 5 kişinin cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilip Irak’a götürülecek.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçinde 5 kişinin olduğu cipe, başka bir araçta bulunanlar tarafından ateş açıldığı, ardından araçlarından inen saldırganların cipin yanına giderek içindekileri kurşun yağmuruna tutup kaçtığı belirtildi. Jasim ile oğlu İbrahim’in Diyarbakır’da özel bir hastaneden randevu aldıkları, saldırganlardan ikisinin Nusaybin-Mardin yolu üzerinde konaklayan aracı takibe aldıkları, diğer iki kişinin de aracı Nusaybin çıkışında durdurarak içindekileri öldürmek için ateş açtığı öğrenildi. Olayın ardından kameralardan tespit edilen M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ifadelerinde olayı soygun için gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapıldı.

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Kanlı takip

Hayatını kaybeden Abdullah Saleh Mustafa ve ağabeyi Ahmed Jalaladeen İbrahim’in Duhok’un tanınan imamlarıydı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ 

Ölen 5 kişinin saldırıdan dakikalar önce, Mardin Nusaybin’de mola verdikleri dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

 

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#Diyarbakır#Mardin#Saldırı

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