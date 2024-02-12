Kanlı saldırıda 17 gözaltı

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Aziz Yeniay, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak’taki Mardinliler Derneği’ni ziyaret ediyordu. Yeniay ve beraberindekilerin dernekte olduğu saat 16.30 sıralarında plakasız, beyaz renkli cipten uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıldı. İçinde 4 kişinin olduğu cipte bulunanlar açtıkları ateşin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateşte sokakta yürüyen 32 yaşındaki Ebru Güneş Dumlu başına aldığı kurşunla ağır yaralandı. Saldırının ardından büyük panik yaşanırken, Dumlu Atakent Acıbadem Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olay yerinde 14’ü uzun namlulu 17 mermi kovanı buldu.

55 METREDEN VURULMUŞ

Saldırganların derneğe 40 metre uzaklıktayken ateş açtığı, Dumlu’nun da derneğe 15 metre uzaklıktayken 55 metreden vurulduğu belirlendi. Kurşunların 5 araç ve bir eve isabet ettiği saptandı. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada soruşturmanın Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü, olayla ilgisi olduğu düşünülen şüphelilerin gözaltına alındığını belirterek “Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

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YERLİKAYA: 57 ADRESE BASKIN YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün saat 17.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada Küçükçekmece’dekisaldırıya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bildiğiniz üzere dün (önceki gün) Küçükçekmece’de silahlı bir saldırı meydana gelmiş, saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralanmıştı. Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Ve operasyonlarımıza devam ediyoruz.

KARARLI MÜCADELE

Değerli arkadaşlar diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin de huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık, almaya da devam ediyoruz. Biz şehir eşkıyalarıyla, organize suç örgütleriyle, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla, milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz ve milletimizin huzurunu bozanların, huzurunu bozmaya devam edeceğiz.”

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GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Ebru Güneş Dumlu’nun geçen yıl haziran ayında Ozan Dumlu ile evlendiği belirtildi.



