Kanlı gece

Haberin Devamı

İstanbul Beşiktaş’ta, iddiaya göre, motosikletli iki kişi dün gece saat 01.15 sıralarında Köyiçi Sokağa geldi. Motosikletin arkasında oturan kişi tabancasını çıkartarak restorana peş peşe ateş etti. Ardından motosikletli iki kişi kaçmaya çalışırken, restorandan elinde silahla bir çalışan çıktı ve peş peşe ateş etti. Açılan ateşte motosikletin arkasındaki kişi boynundan vurularak yere düştü. Motosikleti kullanan kişi ise koşarak olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sırasında yoldan geçen Burak O. ve Önder Atakan K. de yaralandı. Adının Sertan Taylan Hayal (24) olduğu belirlenen genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu restoran sahibi C.A. (43), C.A.’nın ortağı olan T.E.K. ve olayda kullanılan motosikletin sahibi vale ve 3 suç kayıtlı K.C.D. Beşiktaş’ta gözaltına alındı. İ.Ö. (37) ile birlikte 2 kişinin firari olarak arandığı belirtildi. Hayal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticaretinin de arasında bulunduğu bir dizi suç kaydının olduğu bildirildi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

ESKİ ÇALIŞAN AZMETTİRDİ

İddiaya göre ateş açılan restoran bir süre önce el değiştirmişti. Restoranda uzun süredir güvenlikçi olan ve 4 suç kaydı olan İ.Ö., devirden pay istedi. Restoranın yeni sahibi C.A. bu talebe olumlu yanıt vermedi ve İ.Ö. darbedilerek işten çıkarıldı. Olayın da İ.Ö.’nün azmettirmesiyle gerçekleştiği belirlendi.