Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Kanlı Ay’a tutulmak

Güncelleme Tarihi:

#Kanlı Ay#Güneş Tutulması#Tutulma
‘Kanlı Ay’a tutulmak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Güneş Tutulması’nın ardından bugün de Kanlı Ay Tutulması yaşanıyor.

Haberin Devamı

Ancak Türkiye saati ile 14.00 sıralarında yaşanan tutulma, hava aydınlık olduğu için ülkemizden pek net izlenemiyor. En net olarak Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarından gözlenebiliyor. Tam Ay Tutulması Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’ın tamamıyla Dünya’nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya’nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay’ın bu durumuna “Kanlı Ay” adını veriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanlı Ay#Güneş Tutulması#Tutulma

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili