‘Kanlı Ay’a tutulmak

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Ancak Türkiye saati ile 14.00 sıralarında yaşanan tutulma, hava aydınlık olduğu için ülkemizden pek net izlenemiyor. En net olarak Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarından gözlenebiliyor. Tam Ay Tutulması Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’ın tamamıyla Dünya’nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya’nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay’ın bu durumuna “Kanlı Ay” adını veriyor.