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Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kanlı Ay'a ‘Dur’ diyen Mehmetçik

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Kanlı Ay'a ‘Dur’ diyen Mehmetçik

Dünyanın ilgiyle takip ettiği dün gece gerçekleşen Kanlı Ay tutulması, ülkemizden de izlendi.

Kanlı Ay, birçok kentte sembol yapıların siluetiyle bir araya gelince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı. Ankara’nın girişi Polatlı’da yer alan ve Türk tarihinin dönüm noktalarından birini sembolize eden ‘Dur Yolcu’ Mehmetçik anıtının dün geceki misafiri dolunay oldu. Ay’ın kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması ile Mehmetçik anıtının heybetli görüntüsü fotoğraf karesine böyle yansıdı.

İstanbul'da da Kanlı Ay, Süleymaniye Camisi'nin siluetiyle bir araya geldi.

Kanlı Aya ‘Dur’ diyen Mehmetçik
Fotoğraf: İsa TERLİ/AA

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