Kanlı Ay'a ‘Dur’ diyen Mehmetçik

Kanlı Ay, birçok kentte sembol yapıların siluetiyle bir araya gelince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı. Ankara’nın girişi Polatlı’da yer alan ve Türk tarihinin dönüm noktalarından birini sembolize eden ‘Dur Yolcu’ Mehmetçik anıtının dün geceki misafiri dolunay oldu. Ay’ın kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması ile Mehmetçik anıtının heybetli görüntüsü fotoğraf karesine böyle yansıdı.

İstanbul'da da Kanlı Ay, Süleymaniye Camisi'nin siluetiyle bir araya geldi.

Fotoğraf: İsa TERLİ/AA

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