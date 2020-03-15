Kandilli son depremler haritası 15 Mart 2020! Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son depremler haritasına Kandilli Rasathanesi tarafından bir yenisi daha eklendi. Son dakika deprem bilgisine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sumbas ilçesinde gerçekleşen deprem 18,97 kilometre derinlikte yaşandı. Depremin ardından, 15 Mart son dakika deprem listesine yönelik detaylar sorgulanmaya başlandı. İşte, son depremler haritası.

OSMANİYE'DE DEPREM

Osmaniye’de saat 13.35’te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.35’te olan deprem yerin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde yaşandı.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.15 17:00:59 38.4070 39.2143 6.8 -.- 1.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 15:57:38 35.7738 32.2398 50.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.15 15:47:36 35.3268 26.9370 20.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.15 15:26:38 38.4232 38.7612 5.0 -.- 1.5 -.- KALE (MALATYA) İlksel

2020.03.15 15:06:05 37.5170 35.9957 2.6 -.- 2.7 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.15 14:28:46 37.5395 35.9982 1.4 -.- 2.8 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.03.15 14:22:22 37.4138 35.9840 14.7 -.- 1.8 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.15 14:16:48 37.5245 36.0252 5.0 -.- 3.3 3.3 GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.15 14:13:52 37.5070 36.0050 4.9 -.- 2.7 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.15 13:35:31 37.5335 36.0163 5.0 -.- 4.0 4.0 GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.15 13:10:37 40.9083 33.4017 7.9 -.- 1.9 -.- YESILDUMLUPINAR-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2020.03.15 12:59:50 38.5680 44.2020 5.0 -.- 2.6 -.- KAZLIGOL-SARAY (VAN) İlksel

2020.03.15 12:47:31 38.2217 38.8552 16.1 -.- 1.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.15 11:47:16 38.4453 39.2240 3.9 -.- 2.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 11:41:00 38.3722 39.0973 4.6 -.- 3.5 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 11:39:40 40.5465 34.0842 8.5 -.- 1.9 -.- YESILYURT-(CANKIRI) İlksel

2020.03.15 11:27:46 36.6320 29.0650 12.9 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.15 10:53:48 37.8890 30.0567 15.0 -.- 1.7 -.- YAKA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.03.15 10:00:46 35.9037 29.0742 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.15 09:53:28 39.5755 30.1517 5.4 -.- 1.6 -.- SABUNCUPINAR-(KUTAHYA) İlksel

2020.03.15 09:51:34 38.9858 27.8528 10.0 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.15 09:12:45 38.4940 39.2668 3.4 -.- 1.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 09:04:12 38.3185 38.8568 7.1 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.15 08:35:57 44.9055 37.2090 52.3 -.- 4.6 -.- RUSYA İlksel

2020.03.15 07:53:47 36.7968 29.1662 7.6 -.- 2.3 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.03.15 07:44:39 38.3552 39.0187 22.2 -.- 1.3 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 07:05:24 37.3195 26.8508 4.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.03.15 06:48:57 38.4225 39.1858 8.7 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 06:38:45 38.7407 33.6438 7.5 -.- 1.4 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2020.03.15 06:10:50 38.4057 39.1972 11.2 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 05:54:12 39.0400 27.8758 13.6 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.15 05:05:08 34.9827 27.7912 19.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.15 04:48:36 38.1808 38.4743 5.0 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2020.03.15 03:09:29 36.0442 29.0332 12.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.15 02:38:42 39.0947 27.8502 10.9 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.15 02:36:26 38.3097 38.8053 3.8 -.- 2.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.15 02:20:41 38.4152 39.3433 7.8 -.- 2.2 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 02:05:34 38.3297 38.8338 2.7 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.03.15 01:34:26 38.5030 39.4967 14.3 -.- 1.7 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.15 01:23:42 38.7770 32.7502 2.9 -.- 1.0 -.- KAYI-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.03.15 01:09:59 39.0880 27.7973 13.3 -.- 1.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.15 00:29:42 39.0092 27.8623 2.6 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.15 00:13:51 39.1025 27.9655 8.1 -.- 1.6 -.- KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.15 00:00:10 35.3715 27.2340 26.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel