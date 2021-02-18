Kandil namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Regaib Kandili namazı vakitleri

Regaib Kandili namaz saatleri bu mübarek geceyi ibadetler ile karşılamak isteyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili'nde namaz kılmak büyük önem taşıyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu ibadet saatleri akşam ve yatsı ezanı vakitlerinde idrak edilebilir.

KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. 18 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek Regaib Kandili'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Şubat 2021 Perşembe 06:23 07:48 13:23 16:19 18:48 20:08

ANKARA:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Şubat 2021 Perşembe 06:07 07:31 13:08 16:05 18:34 19:53

İZMİR:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Şubat 2021 Perşembe 06:30 07:52 13:30 16:31 18:59 20:16

BURSA:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Şubat 2021 Perşembe 06:22 07:46 13:23 16:20 18:49 20:08

ADANA:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Şubat 2021 Perşembe 05:57 07:17 12:58 16:00 18:28 19:43

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KANDİL DUASI NEDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.



Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.