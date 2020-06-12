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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Kanala düşen çocuğu itfaiye ile vatandaşlar kurtardı

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Kanala düşen çocuğu itfaiye ile vatandaşlar kurtardı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu çevredeki vatandaşlar ve itfaiye erleri kurtardı.

Olay, Yeni ve Gaziler Mahallesi arasında geçen DSİ kanalında meydana geldi. Deniz Tek adlı 6 yaşındaki çocuğun kanala düştüğünü gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, suya atlayarak çocuğu halat yardımıyla sudan çıkarttılar.
Yaklaşık 200 metre suda sürüklenen çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

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