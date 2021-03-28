Kanal İstanbul projesinin imar planlarına onay

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: “Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1/1000 uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaştan, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler ve yapılan itirazlar doğrultusunda değerlendirme yaptık. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin ve 1/1000 uygulama imar planlarının da itirazları değerlendirilecek; vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözerek İstanbulumuzun değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul’umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandıracağız.”

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