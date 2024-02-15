Kanal İstanbul 1’inci etap iptal edildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine konuyu yargıya taşıyıp iptalini istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti.

ÇED DAVASI DA SÜRÜYOR

Kararda dava konusu planın payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği, bu durumun dava konusu plan değişiklikleri için nüfus denetimi yönünden belirsizlik yarattığı kaydedildi. Değişen yol güzergâhına bağlı olarak genişleyen ve yeni önerilen donatı alanları hakkında yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirtildi. İBB’nin, Kanal İstanbul’a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci devam ediyor. ÇED davası da Danıştay’da görülüyor.

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İMAMOĞLU DUYURDU

Mahkeme kararını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Yeşil İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamayla duyurdu. İmamoğlu, “Kanalistanbul’u yaptırmadık, yaptırmayacağız” dedi.

İmamoğlu, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararının kesin olmadığını ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.