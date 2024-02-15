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Kanal İstanbul 1’inci etap iptal edildi

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#Kanal İstanbul#1’İnci Etap#İptal Davası
Kanal İstanbul 1’inci etap iptal edildi
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

İSTANBUL 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 15 Temmuz 2021’de onaylanan ve 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB’nin itirazını zımnen reddetti. İBB, bu işlem üzerine konuyu yargıya taşıyıp iptalini istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak imar planını iptal etti. 

ÇED DAVASI DA SÜRÜYOR

Kararda dava konusu planın payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği, bu durumun dava konusu plan değişiklikleri için nüfus denetimi yönünden belirsizlik yarattığı kaydedildi. Değişen yol güzergâhına bağlı olarak genişleyen ve yeni önerilen donatı alanları hakkında yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirtildi. İBB’nin, Kanal İstanbul’a ilişkin yargıya taşıdığı plan süreçlerine dair diğer davalar için yargı süreci devam ediyor.  ÇED davası da Danıştay’da görülüyor.

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İMAMOĞLU DUYURDU

Mahkeme kararını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Yeşil İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı açıklamayla duyurdu. İmamoğlu, “Kanalistanbul’u yaptırmadık, yaptırmayacağız” dedi.

İmamoğlu, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararının kesin olmadığını ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

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#Kanal İstanbul#1’İnci Etap#İptal Davası

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