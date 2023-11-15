×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kanada Başbakanı Trudeau'ya Gazze protestosu

Güncelleme Tarihi:

#Justin Trudeau#Kanada#İsrail
Kanada Başbakanı Trudeauya Gazze protestosu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 20:02

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun İsrail saldırılarına yönelik tutumu Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki Vij’s adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau’nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Protesto nedeniyle bölgeye 100 polis gönderildiği aktarılarak, 2 kişinin polise mukavemetten gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Justin Trudeau#Kanada#İsrail

BAKMADAN GEÇME!