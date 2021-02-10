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Gündem
Ahmet DAĞLI/DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Kızını sokakta boğazından bıçakladı

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Kan donduran olay! Kızını sokakta boğazından bıçakladı
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Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Oktay U., sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.

Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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