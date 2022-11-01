Kan donduran itiraf Kalp krizi geÃ§irdi. Korktum parÃ§aladÄ±m

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SarÄ±yer'de polise baÅŸvuran Celal Han'Ä±n akrabalarÄ± 25 Ekim'de kayÄ±p mÃ¼racaatÄ±nda bulundu. KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada polis kayÄ±p Celal Han'Ä±n evinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra metro ve otobÃ¼s kullanarak Fatih'e gittiÄŸini tespit etti.

GÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden Celal Han'Ä±n burada bir kiÅŸiyle buluÅŸtuÄŸu birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi. Polis, Han'Ä±n bir daha bodrumdan hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

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Polis yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Celal Han'Ä±n buluÅŸtuÄŸu 78 yaÅŸÄ±ndaki Sitrak K.'ya ulaÅŸtÄ±. Sitrak K. polislere arkadaÅŸÄ±yla buluÅŸtuÄŸunu, parka gittiklerini ancak daha sonra ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Polis olayla ilgili soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bu kez Sitrak K.'nÄ±n yakÄ±nlarÄ± 29 Ekim'de kayÄ±p mÃ¼racatÄ±nda bulundu.

PARÃ‡ALANMIÅž CESET BODRUMDA BULUNDU

Polis, Sitrak K.'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ktan aldÄ±ÄŸÄ± izinle Celal Han'Ä±n son olarak girdiÄŸi bodrum katta arama yaptÄ±. YapÄ±lan aramada Celal Han'Ä±n 6 parÃ§aya ayrÄ±lan cesedi bulundu. Cesedin bir bÄ±Ã§akla parÃ§alara ayrÄ±larak poÅŸetlere konduÄŸu belirlendi.

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Polis olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada kayÄ±p olarak ta aranan Sitrak K.'yÄ± 31 Ekim'de Fatih'te sokakta dolaÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KayÄ±p ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸine getirilen Sitrak K. arkadaÅŸÄ±nÄ± parÃ§alara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

KALP KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RÄ°P Ã–LDÃœÄžÃœNÃœ Ä°DDÄ°A ETTÄ°

ÅžÃ¼phelinin, bodrum katta birlikteyken arkadaÅŸÄ±nÄ±n kalp krizi geÃ§irerek Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bunun Ã¼zerine paniÄŸe kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

Sitrak K.'nÄ±n "Olay Ã¼zerime kalÄ±r diye korktum. Cesedi bÃ¼tÃ¼n halinde bodrumdan Ã§Ä±karamayacaÄŸÄ±mÄ± anlayÄ±nca onu parÃ§alara ayÄ±rmaya karar verdim. O Ã¶ldÃ¼kten 2 gÃ¼n sonra cesedi parÃ§alara ayÄ±rdÄ±m. Kollar, bacaklar ve vÃ¼cudu ayrÄ± ayrÄ± poÅŸetlere koydum. BaÅŸÄ±nÄ± ise bir kutuya koyarak kaldÄ±rdÄ±m. MÃ¼sait olunca cesedi atmayÄ± planlÄ±yordum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n 'NasÄ±l yaptÄ±nÄ±z?' ÅŸeklindeki sorusunu cevaplayan ÅŸÃ¼pheli, "O kalp krizi geÃ§irdi. Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in korktum. Cesedi parÃ§aladÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrudur" dedi.

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