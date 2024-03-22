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Kan donduran cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! İlişki yaşadığı yengesi tarafından öldürülmüş

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#Samsun#Yasak Aşk#Cinayet
Kan donduran cinayetin arkasından yasak aşk çıktı İlişki yaşadığı yengesi tarafından öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 16:45

Samsun'un Bafra ilçesinde, ilişki yaşadığı kayınbiraderi Murat Bakar'ı (33), başkasına aşık olduğunu söylediği için öldüren ve tutuklu yargılanan Şehri Bakar (22), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen yıl 4 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar olduğunu belirledi.

Kan donduran cinayetin arkasından yasak aşk çıktı İlişki yaşadığı yengesi tarafından öldürülmüş

Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum" dedi.

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Kan donduran cinayetin arkasından yasak aşk çıktı İlişki yaşadığı yengesi tarafından öldürülmüş

Şehri Bakar, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Şehri Bahar hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık, yaptığı son savunmada pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, savunmanın ardından kararını açıkladı. Şehri Bakar, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Kan donduran cinayetin arkasından yasak aşk çıktı İlişki yaşadığı yengesi tarafından öldürülmüş

 

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#Samsun#Yasak Aşk#Cinayet

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