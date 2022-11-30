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Kan donduran cinayet! Elif Irmak'ı saçından sürükledi, sokak ortasında öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Elif Irmak#Pamukkale
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 14:58

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Emre Irmak (24),  tartışıp kayınpederine götürmek için evden çıkardığı eşi Elif Irmak'ı (18) saçından tutup yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) da bacağından yaralayan Ahmet Emre Irmak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bu arada tekstil fabrikasında tanıştığı Ahmet Emre Irmak'a aşık olan genç kadının ailesinin izniyle evlendiği ortaya çıktı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi, 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle geçen yıl kasım ayında evlendiği Elif Irmak arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Ahmet Emre Imrak, tartışma sırasında araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif’i yaklaşık 100 metre saçından tutarak sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, elindeki bıçağı eşinin göğsüne, karnına ve sırtına sapladı.

ANNESİ İHBAR ETTİ

Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Kan donduran cinayet Elif Irmakı saçından sürükledi, sokak ortasında öldürdü

Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Ahmet Emre Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Eşini öldürüp, babasını da yaralayan Ahmet Emre Irmak'ın uyuşturucu satmak suçundan sabıkalı olduğu, bir hafta önce de İzmir'de psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

AİLESİNİN İZNİYLE EVLENMİŞ

Elif Irmak’ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak le tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kan donduran cinayet Elif Irmakı saçından sürükledi, sokak ortasında öldürdü

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AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

PAÜ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Irmak'ın cenazesi, tekstil işçisi olan babası Adem Çimen’in Pınarkent Mahallesi’ndeki evine getirildi. Genç kadın için helallik alındığı sırada ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kızının katiline beddua eden acılı anne İpek Çimen, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Kan donduran cinayet Elif Irmakı saçından sürükledi, sokak ortasında öldürdü

Elif Irmak’ın cenazesi, daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne uğurlandı.

Kan donduran cinayet Elif Irmakı saçından sürükledi, sokak ortasında öldürdü

 

 

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#Denizli#Elif Irmak#Pamukkale

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