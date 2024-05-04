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Kan donduran cinayet

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#Ashfaq Ahmad Quresh#Pakistan#Ahsan Ali Qureshi
Kan donduran cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi, evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu. Ashfaq Ahmad Qureshi ile birlikte yaşayan oğlu Ahsan Ali Qureshi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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ANTALYA Kepez’de 4 katlı apartmanın giriş katında önceki gün 23.00 sıralarında, İngilizce öğretmeni Pakistan uyruklu Ahsan Ali Qureshi (30), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eve geldiğinde, annesi Ashfaq Ahmad Qureshi’yi (59) mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyledi ve yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ashfaq Ahmad Qureshi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi’nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Evin mutfağından ve balkon kapısından parmak izi örnekleri alındı. Bu sırada polisler sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

‘ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM’

Cinayet büro amirliği ekipleri, ifadesine başvurduğu Ahsan Ali Qureshi’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ahsan Ali Qureshi ifadesinde, “Sabah işe gittim. Akşam eve döndüğümde annemi mutfakta o şekilde gördüm. Suçlamaları kabul etmiyorum, annemi ben öldürmedim” dedi. Ahsan Ali Qureshi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından ‘kasten insan öldürme’ suçundan tutuklandı.

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Ashfaq Ahmad Qureshi’nin cansız bedeni, birlikte yaşadığı İngilizce öğretmeni oğlu tarafından mutfakta bulundu.

 
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#Ashfaq Ahmad Quresh#Pakistan#Ahsan Ali Qureshi

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