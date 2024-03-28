×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kan donduran cinayet: 3 aylık hamile eşini öldürdü, kendini böyle savundu

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cinayeti#Cinayet#Kütahya
Kan donduran cinayet: 3 aylık hamile eşini öldürdü, kendini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 15:23

Kütahya'da, 3 aylık hamile eşi Esra Uşak’ı (26) gittikleri akraba ziyaretinde bıçakla öldüren Enes Uşak (29) tutuklandı. Uşak ifadesinde madde etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Haberin Devamı

Ziraat Mahallesi’nde oturan Enes ve Esra Uşak çifti, dün akşamüstü Nazar Sokak'taki bir akrabalarının evine gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Uşak, eşi Esra Uşak’ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kan donduran cinayet: 3 aylık hamile eşini öldürdü, kendini böyle savundu

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 3 aylık hamile Esra Uşak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran cinayet: 3 aylık hamile eşini öldürdü, kendini böyle savundu

Haberin Devamı

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Enes Uşak, ifadesinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Enes Uşak, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kan donduran cinayet: 3 aylık hamile eşini öldürdü, kendini böyle savundu

Enes Uşak’ın ifadesinde, “Eşimle sebebini hatırlayamadığım bir konuda tartışmaya başladık. Ancak ben madde etkisi altında olduğum için neden kendisiyle tartıştığımı hatırlamıyorum. Bir arbede yaşandı, bu esnada eşime yumruk ya da tokat atmadım. Tartışma esnasında amcam ve kuzenim beni sakinleştirmeye çalıştı, birden tezgahın üzerinde bulunan bıçağı aldım ve eşim ile itişme esnasında bıçak elimdeydi. Ben baktığımda eşim sol göğüs kısmını tutuyordu. Ben eşimi bıçaklamak ya da yaralamak istemedim. Ancak madde etkisinde olduğumdan bu şekilde bir olay meydana geldi” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cinayeti#Cinayet#Kütahya

BAKMADAN GEÇME!