Kan demek can demek! Haydi sen de bağışla

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STOKTA KIRMIZI ALARM

KIZILAY yetkililerinin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin günlük ortalama 9-10 bin ünite arasında kan bağışı ihtiyacı varken, ramazan ayı ve deprem afetiyle birlikte kan bağışı yarı yarıya indi. Şu anda günlük kan bağışı 4 bin 500 seviyesinde. Türkiye’nin ulusal kan stoklarının kritik seviyesi 50 bin ünite. Ancak bağışların düşmesiyle ulusal kan stokları kritik seviyenin çok altına düşerek, 20 bin üniteye kadar indi. Kırmızı alarm seviyesine gelinen noktada stok seviyesinin tekrar 50 bin üniteye çıkarılması hedefleniyor.

İKTİDARINDAN MUHALEFETİNE TÜM KESİMLERDEN ORTAK ÇAĞRI

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ YILMAZ TUNÇ: HAYAT KURTARIR

Kan önemlidir, hayat kurtarır. Bunun öncülüğünü de Kızılay yapıyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Ben de kan bağışında bulunacağım.

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MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ YÜCEL BULUT: İNSANİ MESELE

Kan bağışı, bütün siyasi yaklaşımlardan öte insani bir durumdur. Günlük siyasi çekişmelere konu etmeden herkes kan bağışlamalıdır. Bir kan bir candır.

İYİ PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ARSLAN KABUKCUOĞLU: YETKİ KIZILAY’DA

Bilindiği gibi Türkiye’de kan toplama yetkisine meşru olarak sadece Kızılay sahip. Kan insan hayatı için çok önemli bir unsur ve hastalar için kanın yerini tutacak başka bir şey yok. Bireysel olarak Kızılay Başkanı’nı sevmeyebiliriz ama vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermek için herkesin kan bağışlaması lazım.

HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ SARUHAN OLUÇ: İNSAN SAĞLIĞI

Kızılay’a kan bağışı yapmak çok insani bir davranış ve hakikaten de çok önemli. Yıllardan beri bu böyledir. Bu konuda halkımız her zaman çok fedakârca davranmıştır. Fakat sorun şu ki, bu düşüş Kızılay yönetimine yönelik ortaya çıkan güvensizlik ve tepkiden kaynaklanıyor. Ama burada konu insan sağlığı.

'KIZILAY BİZİM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Sultanahmet Meydanı’nda Kızılay’a kan bağışı yaptı. İmamoğlu Twitter paylaşımında, “‘Kan her zaman bir hayat kurtarır’ gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay kan stoku olmadan olmaz. Bu ihtiyaca dönük Kızılay’ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin milletçe” dedi.

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ÖNCE HÜRRİYET’TEN ÇAĞRI YAPTI SONRA GİDİP KAN BAĞIŞLADI

'KIZGINLIĞI BİR KENARA BIRAKIN'

Dün Kızılay Merkezi’ne giderek kan veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bağış çağrısı yaptı: “Kızılay’ın kan stokları savaş dönemleri bile düşünülerek planlanmak üzeredir. Ancak, Kızılay’daki liyakatsizlik, beceriksizlik artık herkes için tehdit haline geldi. Gerçek işlerini yapmayan, başka işlere yönelen, ticaret yapan, boş kaldığında da polemik yapan Kızılay Başkanı, Kızılay’ın en temel görevlerinden biri olan kan tedarikinde zorlanıyor. Ben sözüme değer veren herkesi, Kızılay’ın son depremde yaşattıkları ve genel olarak yaptıklarıyla ilgili kızgınlığımızı ileride hesabı sorulmak üzere bir kenara bırakıp, bugün Kızılay’a sahip çıkmaya davet ediyorum.”

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AHBAP DERNEĞİ KURUCUSU, SANATÇI HALUK LEVENT: HEPİMİZE LAZIM

“Kan hepimize lazım. Bana, sana, bize, ailemize, etrafımızdakilere, sevdiklerimize... Çok acil bir şekilde herkesi kan vermeye davet ediyorum. Bu arada ben de kan veriyorum. Geçmişte kan için kampanyalar yaptım, konserler düzenledim. Bunun için benim açımdan çok önemli.”

HÜRRİYET YAZARI TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI: ONUN YERİNİ TUTAMAZ

“Öyle şu sebepten, bu sebepten deyip de kan vermemek olmaz. Ne olursa olsun Kızılay bu konudaki en örgütlü yer. Başkası onun yerini tutamaz. Oraya bağış yapılması lazım. Kan demek can demek. Yarın kimin ihtiyacı olacağı hiç belli olmaz.”

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HÜRRİYET YAZARI PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU: BU SORUNU ACİLEN ÇÖZELİM

“Konuştuğum kalp damar cerrahları, acil servis hekimleri ve daha pek çok branştan hekim kardeşim, arkadaşım yaşanan kan ve kan ürünleri eksikliği sorununun özellikle bu hafta yönetilemez bir noktaya ulaştığını belirtiyor. Anlaşılan o ki gazetem Hürriyet ve TV programlarında yaptığım çağrılar -üzücü ama gerçek bu- yeterince uyarıcı olmadı. Ve yine anlaşılan o ki devreye başka fikir liderlerimizin ve ünlülerimizin de girmesi gerekiyor. KIZILAY’a ilişkin tartışmaları bir yana bırakalım ve lütfen bu sorunu bir an önce çözmek için ünlülerimizi de sahaya çıkaralım.”

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