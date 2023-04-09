Kan bağışına çağrı: 3 günlük kan stoku kaldı

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Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, kurumun sosyal medyada yapmış olduğu, ‘Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür’ çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Kerman, her yıl ramazan ayında bağışların düştüğünü hatırlattı: “5 bin 500 ünite günlük kan gelişi oluyor aşağı yukarı. Bu sayıyı biz 7 bin 500, 8 binlere kadar bile çıkarsak pozitif bir değere ulaşacağız. Ramazan ayını atlattıktan sonra zaten vatandaşlarımız bahar moduna geçecekler ve yenilenme ihtiyacı hisseden çok sayıda bağışçımız var. Kendilerini inşallah Kızılay’ın sedyelerinde kan verirken göreceğiz.”

KAN ÜCRETİ YOK

Dr. Saim Kerman, Türk Kızılayı’nın kan satışı yaptığına dair iddialarla ilgili de “Devletimiz 2007 yılında çıkarmış olduğu kanunla beraber kişiye kan satışlarını kaldırmıştır. Eğer herhangi bir hastaneden kan parası talebi yapılıyorsa ihbar etsinler” dedi.