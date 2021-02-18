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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo eroini 'Boby' buldu

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Kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo eroini 'Boby' buldu
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VAN'da, polis ekiplerince park halindeki kamyonda narkotik köpeği 'Boby' ile yapılan aramada, kasa kapılarına gizlenen 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo eroini Boby buldu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde park halindeki kamyonda şüphe üzerine narkotik köpeği 'Boby' ile arama yaptı. Aramada, kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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